Аршавин: «Динамо» заслуженно обыграло «Оренбург»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом».

Встреча 15-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:0 в пользу «бело-голубых». Авторами голов стали Константин Тюкавин и Луис Чавес.

«Перед игрой казалось, что Марцел Личка будет играть против своего «зеркала». Но «Динамо» сегодня выглядело намного лучше. У команды было много моментов, заслуженная победа», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

По итогам 15 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 25 зачетных баллов.