​Гендиректор «Динамо» оценил турнирное положение команды

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил турнирное положение команды после первого круга.

«Динамо» после воскресной победы над «Оренбургом» (2:0) занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги с 25 очками в кармане. Выше идут «Зенит» (30 очков) и «Краснодар» (32 очка).

«То, что мы вышли на третье место, тоже очень важно для нас, даже с учётом того, что мы потеряли большое количество очков в этом круге, но команда идёт вверх. Мы надеемся, что следующий этап соревнования она проведёт ещё лучше», - цитирует Пивоварова ТАСС.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в субботу, 25 ноября, – против ЦСКА на поле соперника.