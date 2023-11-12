Аршавин: У «Краснодара» нет глубины состава для борьбы за чемпионство

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился комментарием о чемпионской борьбе между «сине-бело-голубыми» и «Краснодаром».

«Для чемпионата хорошо, что есть интрига. Но у «Краснодара» нет глубины состава. «Зенит» может усиливать игру заменами, а «Краснодар» — нет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что если «быки» потеряют Александра Черникова и Эдуарда Сперцяна, то будет проблематично их заменить.

Напомним, ранее «Зенит» и «Краснодар» поделили очки в матче 15-го тура Российской премьер-лиги, сыграв 1:1.

По итогам первого круга кубанский клуб стал первым в РПЛ, а коллектив из Санкт-Петербурга оказался на второй позиции.