Карпин: «Отсутствие Соболева ничего не значит»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Почему Лангович вместо Чернова и Байрамян вместо Ионова?

- Потому что так решили, потому что.

- То есть это тактический план на «Спартак», или что это?

- Тактический план и состояние игроков.

- Сегодня снова «Спартак» играет без большого нападающего. Что в тактическом плане для вас это значит?

- Для нас ничего не значит, абсолютно. Будут другие футболисты там играть.

- Вот такая атака с Промесом, Зиньковским, Мединой, что для обороны вашей значит?

- Ничего не значит. Был бы Соболев вместо кого-то из этих игроков, значит, кто-то был играл, возможно, Игнатов будет играть нападающего. Тоже вариант.

- Какой игры вы ждет в смысле рисунка?

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- От кого?

- От себя, от своей команды.

- Такой же, как всегда. Мы точно ничего менять не будем.

- Вы три победы одержали в четырех последних матчах. Значит ли это, что нащупали то, что пытались нащупать с самого начала сезона?

- Я бы не сказал. Вы любите там эти серии отмечать, пять игр не выиграли, четыре игры выиграли, очки потеряли, не потеряли. Я бы больше отрезок брал уже именно весь сентябрь и октябрь, потому что мы выигрывали с «Балтикой», по-моему, с ЦСКА дома, ведя в два мяча. Потом с «Уралом» вничью сыграли, потом два мяча вели с «Краснодаром». Но если взять именно игру, все эти матчи были на очень хорошем уровне. Надеюсь, сегодня на таком же уровне сама игра будет. Результат? Не знаю. Можно и в свои ворота забить, как было с «Краснодаром», например. Результат меняется, поэтому больше внимания на игру обращаем, чем на результат.

- Есть какое-то рациональное объяснение, что вы только два очка в выездных матчах набрали в этом чемпионате?

- Нет, рационального нет. Можно найти множество причин, отговорок и отмазок, но рационального, прям сказать, что мы почему-то с тем же «Краснодаром» не выиграли или с «Балтикой»… Понятно, что из-за ошибок наших или из-за того, что соперник хорошо играл. Потому что мы дома выигрываем и какие-то очки набираем, вернее, а на выезде - нет, рационального точно нет.