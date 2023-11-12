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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков: Хотелось бы, чтобы «Спартак» был выше

12 Ноября 2023 • 19:27 Комментировать
Спартак Москва
2:0
Ростов
1 1.70 X 4.05 2 4.90
1-й тайм

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о результатах столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России хотел бы, чтобы «красно-белые» располагались» выше в турнирной таблице.

«Но есть вторая часть чемпионата — будут новые покупки, сборы, ещё что-то. Всякое бывает. Видно будет во второй части сезона», - приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 12 ноября « Спартак» в заключительном матче первого круга РПЛ сыграет дома против «Ростова».

Подопечные Гильермо Абаскаля на данный момент занимают седьмое место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков

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