​Глушаков приехал на матч «Спартака»

В воскресенье вечером в рамках 15-го тура чемпионата России «Спартак» будет принимать «Ростов». На игру приехал бывший капитан «красно-белых» Денис Глушаков.

«Ростов» набрал форму, «Спартак» находится в неплохой форме. Будет интересно посмотреть этот матч», - сказал Глушаков журналистам.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Открытие Арены» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в настоящий момент 36-летний Денис Глушаков выступает за «Спартак» из Костромы.