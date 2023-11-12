В «Динамо» подвели итоги первого круга РПЛ

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин подвёл итоги первого круга Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что команда сыгрывается, ведь много новых игроков, новый тренер и новые идеи, поэтому сразу все не происходит, но при этом иногда хочется большего.

«Мы понимаем, в чём надо добавить, видим сильные стороны. Поэтому можно сказать, что мы удовлетворены работой, но при этом понимаем, что у нас есть потенциал для большего», - приводит слова Гафина «Чемпионат».

Подопечные Марцела Лички после 15 проведенных туров занимают третье место в турнирной таблице с 25 очками в активе, уступая «Краснодару» семь баллов.