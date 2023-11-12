«Спартак» лидер по удалениям в 2023 году

Футболисты московского «Спартака» чаще всех удаляются в 2023 году среди клубов РПЛ.

Напомним, в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» (1:1) защитник «Спартака» Даниил Хлусевич получил прямую красную карточку, которая стала уже восьмой для игроков «красно-белых» в этом календарном году. На данный момент столичный коллектив является лидером по этому показателю. Ближе всех к «Спартаку» располагаются «Сочи» и «Локомотив» — по пять удалений, у «Пари НН» и «Крыльев Советов» — по четыре.

Сегодня, 12 ноября, «Спартак» встретится с «Ростовом» в рамках 15-го тура РПЛ. Начало матча — в 19:30 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.