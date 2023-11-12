Абаскаль: «Почему Промес, а не Соболев? Потому что идёт дождь, а не светит солнце»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Сегодня снова нет Соболева в составе. Почему на острие атаки Промес, а не Соболев?

- Почему Промес, а не Соболев? Потому что идёт дождь, а не светит солнце. Почему Игнатов, а не Соболев, почему Хесус, а не Соболев?

- То есть на острие атаки будет не Промес сегодня играть?

- У нас два центральных нападающих. Поэтому уже третий матч, в котором они играют. Уже три матча Квинси и Игнатов играют вместе.

- Из-за дисквалификации Хлусевича сегодня справа, судя по составу, появляется Зобнин. Почему он, а не Денисов?

- Потому что Зобнин уже имеет тот опыт и в прошлом, положительный опыт. Была оборона с тремя центральными защитниками, а сейчас с четырьмя. Роман абсолютно готов, он понимает, настоящий профессионал, полностью готов, показал это на тренировках. В том числе показал это. С нашей стороны есть абсолютное полное доверие, посмотрим, как это всё будет.