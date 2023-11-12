​В «Динамо» оценили работу Лички

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», высказался о работе главного тренера команды Марцела Лички.

«Понимаем, что редко всё происходит сразу. Хочется большего, но мне кажется, что у команды появляется стиль, видны сильные стороны. В целом можно сказать, что мы довольны работой тренера. При этом мы видим потенциал для большего», - сказал Гафин журналистам.

В воскресенье «Динамо» на своём поле обыграло «Оренбург» со счётом 2:0. Первый круг команда Марцела Лички с 25 очками завершила на третьей позиции. Больше баллов набрали только «Зенит» (30 очков) и «Краснодар» (32 очка).

Следующий матч «Динамо» проведёт 25 ноября – против ЦСКА на выезде.