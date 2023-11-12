Силкин: «Динамо» в одну калитку обыграло «Оренбург»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин подвёл итоги матча 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле оказался сильнее «Оренбурга» (2:0).

Специалист отметил, что «бело-голубые» в одну калитку обыграли своего соперника.

«Оренбурга» на поле вообще не было. Динамовцы показали быстрый, атакующий футбол. Посмотрим, что будет дальше, команде нужна стабильность», - приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что благодаря победе подопечные Марцела Лички заняли третье место в турнирной таблице по итогам первого круга РПЛ, имея в своём активе 25 очков.