Гафин: Пока что у «Динамо» нет инстинкта убийц

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин подвёл итоги матча 15-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (2:0).

Спортивный функционер отметил, что первый тайм получился хорошим, но, к сожалению, не было реализовано много моментов, а во втором тайме получилось додавить.

«Из того, что не очень понравилось — надо доигрывать матч до конца. При счёте 2:0 могли делать 3:0 и спокойно доигрывать. Пока что у нас нет инстинкта убийц», - приводит слова Гафина «Чемпионат».

Напомним, что благодаря победе подопечные Марцела Лички закончат первый круг на третьей строчке в турнирной таблице.