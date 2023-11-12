В «Динамо» подтвердили, что контракт с Тюкавиным автоматически продлён

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался об информации, что контракт нападающего Константина Тюкавина со столичным клубом автоматически продлён на один год.

Ранее СМИ сообщали, что для продления соглашения футболисту нужно было провести 1200 минут на поле в этом сезоне.

«Да, у Тюкавина была такая опция, его контракт автоматически продлен», - приводит слова Пивоварова Sport24.

В текущем сезоне воспитанник академии «Динамо» принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.