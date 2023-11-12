Сёмин: «Надеюсь, что и «Динамо» сможет ворваться в чемпионскую гонку благодаря своему сильному составу»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие команды считает претендентами на титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что главными фаворитами являются «Зенит» и «Краснодар», но, по его мнению, конкуренцию им может составить ЦСКА.

«У «армейцев» уже есть интересные молодые игроки, такие как Файзуллаев, у которого точно большое будущее. Надеюсь, что и «Динамо» сможет ворваться в чемпионскую гонку благодаря своему сильному составу», - приводит слова Сёмина RT.

Напомним, что после первого круга «Краснодар» опережает «Зенит» на два балла.