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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Надеюсь, что и «Динамо» сможет ворваться в чемпионскую гонку благодаря своему сильному составу»

12 Ноября 2023 • 18:48 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие команды считает претендентами на титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что главными фаворитами являются «Зенит» и «Краснодар», но, по его мнению, конкуренцию им может составить ЦСКА.

«У «армейцев» уже есть интересные молодые игроки, такие как Файзуллаев, у которого точно большое будущее. Надеюсь, что и «Динамо» сможет ворваться в чемпионскую гонку благодаря своему сильному составу», - приводит слова Сёмина RT.

Напомним, что после первого круга «Краснодар» опережает «Зенит» на два балла. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Юрий Сёмин
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