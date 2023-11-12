Деменко: Абаскаль не доверяет Маслову, но это не плохой футболист

Экс-игрок сборной России Максим Деменко поделился комментарием о будущем центрального защитника «Спартака» Павла Маслова.

«Все будет зависеть от Маслова, как он справится с ситуацией, что он не играет. Может быть, зимой будут предложения об аренде. Если тренер его не ставит, значит, он ему не доверяет», — приводит слова Деменко Legalbet.

При этом эксперт отметил, что Маслов не является плохим футболистом, просто у каждого тренера свой взгляд на игроков.

В этом сезоне 23-летний защитник появился на поле в трех матчах Кубка России и в одной игре РПЛ, получив одну желтую карточку.

Действующее трудовое соглашение Маслова со «Спартаком» рассчитано до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 700 тысяч евро.