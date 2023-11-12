«Динамо» нанесло 26 ударов в матче против «Оренбурга» – это лучший результат за последние полтора года

Завершился матч 15-го тура Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и футбольным клубом «Оренбургом». Победу со счётом 2:0 одержал столичный клуб.

«Бело-голубые» нанесли 26 ударов, тем самым показав лучший результат по этому показателю за последние полтора года.

В апреле прошлого года «Динамо» 27 раз пробило по воротам «Урала».

Благодаря победе подопечные Марцела Лички гарантировали себе третье место в турнирной таблице по итогам первого круга РПЛ. В следующем туре их ожидает столичное дерби против ЦСКА, которое пройдёт на «ВЭБ Арене» 25 ноября.