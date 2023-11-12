​«Динамо» проиграло только два матча в первом круге чемпионата России – это второй лучший результат команды

В воскресенье вечером «Динамо» на своём поле обыграло «Оренбург» со счётом 2:0. Первый круг команда Марцела Лички завершила на третьей позиции. «Бело-голубые» опережают «Крылья Советов» и ЦСКА по дополнительным показателям при равенстве очков (по 25). Выше в таблице идут только «Зенит» (30) и «Краснодар» (32).

В первом круге «Динамо» добилось шести побед при семи ничьих и двух поражениях. Эксперты из Opta обращают внимание на то, что динамовцы в первом круге проиграли только дважды. Это второй лучший результат «бело-голубых» в чемпионате России после 1996 года (тогда было одно поражение в первом круге).

Отметим, что в текущем чемпионате «Динамо» проигрывало «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:1).