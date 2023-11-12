Сёмин: ЦСКА не хватает скамейки запасных

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, чего не хватает столичному ЦСКА в концовках матчей в нынешнем сезоне.

«ЦСКА сейчас не хватает скамейки запасных. Команда теряет концентрацию в концовках матчей, но без случайностей тоже не обходится», - приводит слова Сёмина RT.

Напомним, что вчера, 11 ноября, подопечные Владимира Федотова сыграли вничью с воронежским «Факелом», упустив победу в компенсированное ко второму тайму время.

Столичный клуб после 15 туров занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 очков. В следующем туре «армейцы» сыграют против ЦСКА.