Бабич пропустит матч против «Ростова» — известна причина

Центральный защитник московского «Спартак» Срджан Бабич не сможет помочь своей команде в матче с «Ростовом». Об этом рассказал пресс-атташе «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

В разговоре с Metaratings представитель столичного клуба сообщил, что сербский футболист пропустит предстоящую встречу против «Ростова» по причине болезни.

В нынешнем сезоне Бабич провел десять матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Игра 15-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Ростов» состоится сегодня, 12 ноября. Начало поединка запланировано на 19:30 (мск). Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию события на портале LiveResult.