Личка передал привет бывшим: Тюкавин и Чавес сделали для «Динамо» победу над «Оренбургом»

Марцел Личка ждал почти целый первый круг РПЛ, чтобы пересечься во главе «Динамо» со своей бывшей командой «Оренбургом».
|(1:0) Тюкавин Константин59'
|(2:0) Чавес Луис67'
Победа на «ВТБ Арене» над «Оренбургом» позволяла бы «Динамо» набрать 25 очков, обогнать «Локомотив» и сравняться по набранным баллам с «Крыльями Советов» и ЦСКА. На всякий случай: при таком раскладе отставание «бело-голубых» от первого места составило бы семь очков, от второго – пять.
У «Оренбурга» задача более низкого порядка – не вылететь. Первоначальный импульс после прихода Деограсии на пост главного тренера сошёл у южноуральцев на нет. В предыдущих четырёх турах РПЛ они не побеждали. Вслед за поражениями от «Балтики» и «Факела» последовали ничьи с «Крыльями Советов» и «Ростовом».
Само «Динамо» под руководством критикуемого Лички одержало лишь одну победу в предшествовавших семи турах РПЛ. Этот успех был над «Уралом» две недели назад. А в минувший понедельник «бело-голубые» устроились в Сочи на четвёртую ничью в пяти предыдущих турах РПЛ и пятую в семи. Также в 14-м туре динамовцы второй раз в чемпионате упустили победу со счёта 3:1. До того так было против «Крыльев Советов».
Смолов не попал в заявку на матч с «Оренбургом» из-за травмы, Даса уехал в сборную Израиля, а Бальбуэна вернулся из краткосрочного отпуска по случаю рождения дочерей и вышел с первых минут. Тюкавин и Бителло появились в старте в нападении. Вместе с ними атакующую группу команды хозяев составили Гладышев и Нгамалё, создавшие голевой момент уже на 47-й секунде матча. Ярослав навесил справа на Муми, чей удар со второго этажа вытащил Сысуев.
На восемнадцатой минуте Нгамалё запустил по центру в чужую штрафную Тюкавина, который заложил финт с уходом вправо и не смог переиграть Сысуева в ближнем бою. Атака москвичей продолжилась, Гладышев прострелил по линии вратарской площади, и перед Нгамалё оказались практически пустые ворота. Точнее, на ленточке стояли два оренбургских защитника, тогда как вратарь уже был отыгран. Но камерунец всё равно умудрился не попасть в створ.
Ещё Бителло бил пяткой, Скопинцев пробовал подправить пяткой, а гости не пустили мяч за ленточку. К тридцатой минуте «Динамо» уже заслужило по xG 2,1 гола, в то время как «Оренбург» – только 0,4 мяча. Бителло без фола удачно сыграл в отборе у Веры и отдал направо Тюкавину, врезавшему в крестовину. Вера с левого полуфланга не попал в дальний. Гладышев из зоны правого инсайда закрутил мяч куда-то мимо. По нолям до перерыва.
На второй тайм «Оренбург» вышел весьма резво. Марин выбежал один на один – его удар нейтрализовал Лещук. Но надо было именно забивать гостям, потому что к 60-й минуте они пропустили. Бессмертный справа из штрафной площади отправил мяч в центр, где Сысуев плохо действовал на перехвате. От вратаря гостей мяч отскочил к Тюкавину, который находился один-одинёшенек на левой штанге и беспрепятственно отправил сферу в пустой створ.
Где 1:0, там и 2:0. Слева Бителло обыгрался с Нгамалё и навесил через ногу подкатившегося Адамова. В полёте головой замкнул эту подачу Чавес – прямо в ворота. Проблем с тем, чтобы сохранить удобный счёт, у динамовцев не возникло. Должны были «бело-голубые» решать исход этого матча в первом тайме, но отложили это дело на второй половину встречи. Так тоже было можно.
«Динамо» завершило первый круг на третьем месте чемпионата России. Догнав «Крылья Советов» и ЦСКА по набранным очкам, нынешние подопечные Марцела Лички опередили их по дополнительным показателям. А бывшие подопечные Марцела Лички из «Оренбурга» остались на тринадцатом месте с тринадцатью баллами.
Кирилл Иванцов
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