Личка передал привет бывшим: Тюкавин и Чавес сделали для «Динамо» победу над «Оренбургом»

Марцел Личка ждал почти целый первый круг РПЛ, чтобы пересечься во главе «Динамо» со своей бывшей командой «Оренбургом».

Победа на «ВТБ Арене» над «Оренбургом» позволяла бы «Динамо» набрать 25 очков, обогнать «Локомотив» и сравняться по набранным баллам с «Крыльями Советов» и ЦСКА. На всякий случай: при таком раскладе отставание «бело-голубых» от первого места составило бы семь очков, от второго – пять.

У «Оренбурга» задача более низкого порядка – не вылететь. Первоначальный импульс после прихода Деограсии на пост главного тренера сошёл у южноуральцев на нет. В предыдущих четырёх турах РПЛ они не побеждали. Вслед за поражениями от «Балтики» и «Факела» последовали ничьи с «Крыльями Советов» и «Ростовом».

Само «Динамо» под руководством критикуемого Лички одержало лишь одну победу в предшествовавших семи турах РПЛ. Этот успех был над «Уралом» две недели назад. А в минувший понедельник «бело-голубые» устроились в Сочи на четвёртую ничью в пяти предыдущих турах РПЛ и пятую в семи. Также в 14-м туре динамовцы второй раз в чемпионате упустили победу со счёта 3:1. До того так было против «Крыльев Советов».

Смолов не попал в заявку на матч с «Оренбургом» из-за травмы, Даса уехал в сборную Израиля, а Бальбуэна вернулся из краткосрочного отпуска по случаю рождения дочерей и вышел с первых минут. Тюкавин и Бителло появились в старте в нападении. Вместе с ними атакующую группу команды хозяев составили Гладышев и Нгамалё, создавшие голевой момент уже на 47-й секунде матча. Ярослав навесил справа на Муми, чей удар со второго этажа вытащил Сысуев.

На восемнадцатой минуте Нгамалё запустил по центру в чужую штрафную Тюкавина, который заложил финт с уходом вправо и не смог переиграть Сысуева в ближнем бою. Атака москвичей продолжилась, Гладышев прострелил по линии вратарской площади, и перед Нгамалё оказались практически пустые ворота. Точнее, на ленточке стояли два оренбургских защитника, тогда как вратарь уже был отыгран. Но камерунец всё равно умудрился не попасть в створ.

Ещё Бителло бил пяткой, Скопинцев пробовал подправить пяткой, а гости не пустили мяч за ленточку. К тридцатой минуте «Динамо» уже заслужило по xG 2,1 гола, в то время как «Оренбург» – только 0,4 мяча. Бителло без фола удачно сыграл в отборе у Веры и отдал направо Тюкавину, врезавшему в крестовину. Вера с левого полуфланга не попал в дальний. Гладышев из зоны правого инсайда закрутил мяч куда-то мимо. По нолям до перерыва.

На второй тайм «Оренбург» вышел весьма резво. Марин выбежал один на один – его удар нейтрализовал Лещук. Но надо было именно забивать гостям, потому что к 60-й минуте они пропустили. Бессмертный справа из штрафной площади отправил мяч в центр, где Сысуев плохо действовал на перехвате. От вратаря гостей мяч отскочил к Тюкавину, который находился один-одинёшенек на левой штанге и беспрепятственно отправил сферу в пустой створ.

Где 1:0, там и 2:0. Слева Бителло обыгрался с Нгамалё и навесил через ногу подкатившегося Адамова. В полёте головой замкнул эту подачу Чавес – прямо в ворота. Проблем с тем, чтобы сохранить удобный счёт, у динамовцев не возникло. Должны были «бело-голубые» решать исход этого матча в первом тайме, но отложили это дело на второй половину встречи. Так тоже было можно.

«Динамо» завершило первый круг на третьем месте чемпионата России. Догнав «Крылья Советов» и ЦСКА по набранным очкам, нынешние подопечные Марцела Лички опередили их по дополнительным показателям. А бывшие подопечные Марцела Лички из «Оренбурга» остались на тринадцатом месте с тринадцатью баллами.

Кирилл Иванцов