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Александров — о Нигматуллине: Он является одним из лучших вратарей России

12 Ноября 2023 • 18:22 Комментировать

Защитник «Пари НН» Виктор Александров высказался о своём одноклубнике, голкипере Артуре Нигматуллине, который впервые получил вызов в национальную сборную России.

Игрок отметил, что очень рад за вратаря, который долго шёл к этому, ведь в последние сезоны он является одним из лучших вратарей в России.

«Очень хорошо, что его заметили и вызвали. Нигматуллин обрадовался, каждый его поздравил, все рады за него», - приводит слова Александрова «Матч ТВ».

Напомним, что учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует завтра, 13 ноября, в Новогорске, а 20 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Кубы. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артур Нигматуллин Виктор Александров Пари НН ещё теги
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