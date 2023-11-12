​Соболев и Бонгонда – в запасе: «Спартак» назвал состав на игру с «Ростовом»

В воскресенье вечером «Спартак» будет принимать «Ростов» в рамках 15-го тура чемпионата России. Наставник московской команды Гильермо Абаскаль принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Максименко, Чернов, Дуарте, Рябчук, Литвинов, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Пруцев, Медина, Промес.

Отметим, что защитник «Спартака» Даниил Хлусевич пропускает матч из-за дисквалификации. Георгий Джикия, очевидно, ещё не восстановился от травмы ребра – его тоже нет в заявке. Александр Соболев начнёт игру в запасе, как и Тер Бонгонда.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» начнётся в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой на «Открытие Арене» во всех подробностях можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.