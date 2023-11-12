Тюкавин продлил голевую серию до четырёх матчей

Российский нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин забил в четвёртой игре подряд.

На данный момент проходит матч 15-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Оренбургом», в котором 21-летний Тюкавин отметился голом на 59-й минуте встречи. Этот мяч продлил голевую серию форварда до четырех матчей. Ранее футболист забивал «Уралу», «Пари НН» и «Сочи».

Стоит сказать, что в нынешнем сезоне Тюкавин забил уже седьмой гол в 19 матчах во всех турнирах.

За всеми событиями поединка можно следить в прямой текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.