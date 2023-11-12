Карпукас: «В своей карьере я вижу два пути: «Локомотив» в России или какой-либо европейский клуб»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о своих перспективах уехать в европейский клуб.

Игрок отметил, что не может сказать, что у него есть какие-то клубы, в которые он никогда не перейдет.

«А так говорить не буду, но в своей карьере я вижу два пути: «Локомотив» в России или какой-либо европейский клуб. А как будет — посмотрим», - приводит слова Карпукаса «РИА Новости».

Контракт 21-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.

В текущем сезоне он принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.