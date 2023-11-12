​Джикия не приехал на матч «Спартака» с «Ростовом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не приехал с командой на воскресный матч чемпионата России против «Ростова». Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что последние три матча «Спартака» в чемпионате России Джикия пропустил из-за травмы ребра. Ранее капитан «красно-белых» проводил игры в запасе, проигрывая конкуренцию. В последний раз Джикия появлялся на поле в матче Премьер-лиги ещё 2 сентября, когда спартаковцы играли против «Краснодара».

Матч чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.