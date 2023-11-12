В прессе появилась информация о том, что по ходу воскресного матча «Динамо» против «Оренбурга» контракт нападающего Константина Тюкавина продлился автоматически – футболист якобы набрал необходимое количество минут для активации опции. Комментарий на этот счёт для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал агент Алексей Сафонов, который работает с Тюкавиным.

«Чтобы пролонгировать, надо личный контракт подписать…» - сказал Сафонов, не подтверждая информацию о продлении.

Константину Тюкавину 21 год, он является воспитанником академии «Динамо».

Следить за матчем «Динамо» против «Оренбурга» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.