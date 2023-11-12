Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чавес удвоил перевес «Динамо» в матче с «Оренбургом»

12 Ноября 2023 • 18:03 Комментировать
Динамо Москва
2:0
Оренбург
окончен

Столичное «Динамо» сделало ещё один шаг к победе над «Оренбургом» в матче 15-го тура Премьер-лиги. Во втором тайме Константин Тюкавин очень легко открыл счет, оставшись без опеки на дальней штанге, а чуть позже динамовцы забили снова. Бителло обыгрался в стенку и прорвался к лицевой линии, после чего навесил на голову Луиса Чавеса, и тот был точен в падении - 2:0.

«Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице, у противника четвертый результат с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург Луис Чавес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Ноября
18:24
Личка передал привет бывшим: Тюкавин и Чавес сделали для «Динамо» победу над «Оренбургом»
18:15
Тюкавин продлил голевую серию до четырёх матчей
18:04
​Агент не подтвердил информацию об автоматическом продлении контракта Тюкавина
17:53
Тюкавин размочил счёт в матче «Динамо» - «Оренбург»
17:03
​Контракт Тюкавина с «Динамо» продлился сам – прямо по ходу матча
16:58
​Раскрыта зарплата Карраскаля в «Динамо»
16:29
Деограсия: «Хочу, чтобы мы играли против лучших, чтобы когда мы победим, у соперника не было отговорок»
16:24
Личка: «Очень рад, что сейчас команда останется вместе, потому что для нас всегда сборная - это минус 8-9 игроков»
16:19
Личка: «Мы сами виноваты, что у нас столько ничьих»
16:00
«Динамо» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
15:18
​Без Смолова: «Динамо» назвало состав на матч с «Оренбургом»
15:05
​Смолов пропустит воскресный матч «Динамо»
02:09
Динамо - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
11 Ноября
20:55
Динамо Москва — Оренбург: прогноз и ставка на точный счёт матча РПЛ — 12 ноября 2023
16:33
Лещук — о матче против «Оренбурга»: Не было какой-то особенной подготовки к этой игре
11:12
Андреев — о трансфере Веры в «Локомотив»: «Переговорный процесс идёт»
10 Ноября
20:46
​Динамо – Оренбург: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 12 ноября 2023
19:12
Лучшим игроком «Динамо» в октябре стал голкипер
15:26
Силкин объяснил, почему Тюкавина не вызывают в сборную России
15:15
​Назначен судья на матч «Зенит» - «Краснодар» 1
09 Ноября
20:20
Агент Куэро: Уверен, что Джастин заиграет в топ-клубе Европы
19:54
Спортивный директор «Оренбурга» прокомментировал слухи о возможном уходе Веры
16:20
Спортивный директор «Оренбурга»: Соперничество с Личкой непринципиально
14:53
Гойкович: «Мне нравится агрессивный подход Деограсии»
13:25
Пономарёв: «Ростов» может «сгореть» в матче со «Спартаком», а «Зенит» выиграет у «Краснодара»
12:01
Борис Игнатьев: «Поражение «Зенита» от «Краснодара» меня не удивит»
08 Ноября
21:43
Деограсия отреагировал на возможный уход Веры и Воробьёва
18:49
Гранат: «Динамо» нужно усилиться в каждой линии»
18:27
Гранат: «У «Динамо» системные ошибки в работе команды и тренера»
18:16
Гранат объяснил, при каком условии «Динамо» сможет занять место в верхней части таблицы
16:44
Флорентин: В «Оренбурге» все рады переходу Веры в «Локомотив»
16:31
Агент: Чавес ещё не показал свой максимум в «Динамо»
16:14
Газзаев заявил, что Тюкавин должен забивать по 20 голов за сезон
15:56
Газзаев — о «Динамо»: «С психологией у игроков, видимо, не всё в порядке»
10:05
Аршавин: «Тюкавин не продлил контракт с «Динамо»? Молодец!»
09:31
Шалимов: «Игра в матче «Оренбург» — «Ростов» располагала к ничейному результату»
07 Ноября
19:02
Стало известно, когда Бальбуэна вернётся в Москву
15:25
Агент Сафонов: «Хотелось бы, чтобы Тюкавин забил не меньше десяти голов»
15:10
Силкин — об игре «Динамо»: «То, что произошло в Сочи — просто ужас»
12:08
Личка: «Я бы хотел, чтобы «Динамо» играло, как «Славия» или «Спарта»
12:02
Динамо Москва – Оренбург: бесплатный прогноз и ставка на матч 12 ноября 2023 года Премьер-лиги России
10:26
Гафин: «Игра «Динамо» позволяет побеждать все команды РПЛ»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Балтика Балтика
0
0
2.41 3.25 3.25
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
2
0
1.61 4.40 5.60
Видео
12.11.23 в 19:00
Сочи Сочи
Рубин Рубин
2.21 3.35 3.60
Видео
12.11.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.75 4.00 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
18:30 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: ЦСКА не хватает скамейки запасных
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:29 · Россия. Премьер-лига
Бабич пропустит матч против «Ростова» — известна причина
18:22 · Россия. Премьер-лига
Александров — о Нигматуллине: Он является одним из лучших вратарей России
18:17 · Россия. Премьер-лига
​Соболев и Бонгонда – в запасе: «Спартак» назвал состав на игру с «Ростовом»
18:15 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин продлил голевую серию до четырёх матчей
18:10 · Россия. Премьер-лига
Карпукас: «В своей карьере я вижу два пути: «Локомотив» в России или какой-либо европейский клуб»
18:09 · Россия. Премьер-лига
​Джикия не приехал на матч «Спартака» с «Ростовом»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Чавес удвоил перевес «Динамо» в матче с «Оренбургом»
18:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хабаровский СКА не смог отобрать очки у махачкалинского «Динамо»
17:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Тюмень» продолжает лидировать после разгрома «Кубани»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин размочил счёт в матче «Динамо» - «Оренбург»
17:53 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Пари НН» отметил работу Юрана
17:53 · Россия. Премьер-лига
Луис Чавес не сыграет против ЦСКА
17:48 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» и «Рубин» назвали составы на очный матч
Все новости
Рекомендуем