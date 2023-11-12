Чавес удвоил перевес «Динамо» в матче с «Оренбургом»

Столичное «Динамо» сделало ещё один шаг к победе над «Оренбургом» в матче 15-го тура Премьер-лиги. Во втором тайме Константин Тюкавин очень легко открыл счет, оставшись без опеки на дальней штанге, а чуть позже динамовцы забили снова. Бителло обыгрался в стенку и прорвался к лицевой линии, после чего навесил на голову Луиса Чавеса, и тот был точен в падении - 2:0.

«Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице, у противника четвертый результат с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.