Тюкавин размочил счёт в матче «Динамо» - «Оренбург»

Воскресные матчи 15-го тура Премьер-лиги получаются нерезультативными. «Пари НН» и «Балтика» отыграли без голевых атак, а «Динамо» и «Оренбург» тянули с меткими ударами на протяжении часа. На 59-й минуте хозяева открыли счет в этом поединке. Динамовцы провели широкую атаку, мяч слева был доставлен на другой фланг, оттуда Станислав Бессмертный прострелил к дальней штанге, мяч по пути задел ногу защитника и руку голкипера, в итоге Константин Тюкавин без помех завел мяч в сетку.

1:0 на табло, в онлайн-таблице «Динамо» делит третье место с ЦСКА и «Крыльями Советов», соперник - 13-й. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.