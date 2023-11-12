​Гендиректор «Пари НН» отметил работу Юрана

Давид Мелик-Гусейнов, который занимает пост генерального директора «Пари НН», отметил работу главного тренера команды Сергея Юрана.

В воскресенье «Пари НН» сыграл вничью с «Балтикой» на своём поле (0:0). Прямо сейчас нижегородцы располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

«Если для «Пари НН» это высокое место, мы занимаем его благодаря усилиям и стараниям Юрана. Конечно, это работа всей команды, но Сергей Николаевич руководит спортивной частью, тренировками, игрой на поле», - цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

Следующий матч Российской премьер-лиги «Пари НН» проведёт в воскресенье, 26 ноября, – против «Ростова» на поле соперника.