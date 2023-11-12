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​«Сочи» и «Рубин» назвали составы на очный матч

12 Ноября 2023 • 17:48 Комментировать
Сочи
...
Рубин
1 2.25 X 3.30 2 3.50
Через 0 ч. 22 мин.

В одном из воскресных матчей 15-го тура чемпионата России лицом к лицу сойдутся «Сочи» и «Рубин».

Рулевой «Сочи» Александр Точилин пропустит игру из-за дисквалификации. При этом он выбрал такой стартовый состав: Заболотный, Заика, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.

Наставник «Рубина» Рашид Рахимов, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Матч «Сочи» - «Рубин» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Сочи

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