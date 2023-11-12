​«Сочи» и «Рубин» назвали составы на очный матч

В одном из воскресных матчей 15-го тура чемпионата России лицом к лицу сойдутся «Сочи» и «Рубин».

Рулевой «Сочи» Александр Точилин пропустит игру из-за дисквалификации. При этом он выбрал такой стартовый состав: Заболотный, Заика, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.

Наставник «Рубина» Рашид Рахимов, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Матч «Сочи» - «Рубин» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.