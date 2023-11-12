В «Пари НН» высказались о ничьей с «Балтикой»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о матче 15-го тура Российской премьер-лиги против «Балтики», в котором нижегородский клуб на своём поле сыграл вничью с «Балтикой» со счётом 0:0.

Спортивный функционер отметил, что дождь «утопил» поле, поэтому не было скоростей с обеих сторон. Он считает, что обе команды не наиграли на победу.

«Но в таблице чемпионата РПЛ наша позиция все же исторически высокая для Нижнего Новгорода», - написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Напомним, что в настоящий момент подопечные Сергея Юрана занимают восьмое в турнирной таблице с 21 баллами в активе.