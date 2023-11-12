Полузащитник «Балтики» Маляров — о матче против «Пари НН»: Не удовлетворены результатом

Полузащитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров подвёл итоги матча 15-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН» (0:0), который завершился безголевой ничьей.

Футболист отметил, что игра получилась вязкой, ведь зимнее поле было не самого лучшего качества, на котором все решается в единоборствах.

«Соперник нам давал играть, они отошли назад, ждали нашей ошибки. Но мы сами не реализовали свои моменты», - приводит слова Малярова «Матч ТВ».

«Балтика» на данный момент идёт в зоне стыковых игр, располагаясь на 14-й строчке в турнирной таблице, однако ближайшие преследователи ещё не сыграли в этом туре.