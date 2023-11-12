​«Зенит» впервые за три года завершил первый круг РПЛ не на первом месте

В субботу «Зенит» имел возможность вырваться на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги по итогам матча с «Краснодаром». Решить задачу питерцы не смогли – игра завершилась со счётом 1:1. Как следствие, после первого круга лидером чемпионата России является «Краснодар» (32 очка), а «Зенит» идёт вторым (30 очков).

В последний раз «Зенит» завершал первый круг Премьер-лиги не на первом месте в сезоне 2020/2021. Тогда после 15 туров питерцы шли вторыми, отставая от ЦСКА на один балл. В итоге «сине-бело-голубые» все равно стали чемпионами – в итоговой таблице они опередили ближайшего преследователя в лице «Спартака» на восемь очков. А ЦСКА тогда занял лишь шестое место.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.