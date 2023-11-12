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Форвард «Пари НН» Кутателадзе: «Хорошо провели первую часть чемпионата»

12 Ноября 2023 • 17:15 Комментировать
Пари НН
0:0
Балтика

Нападающий футбольного клуба «Пари НН» Николоз Кутателадзе подвёл итоги матча 15-го тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики» (0:0) и поделился мнением о результатах нижегородской команды в первом круге.

Форвард отметил, что игра получилась тяжелой, без особых моментов, и, по его мнению, хорошо, что игра завершилась вничью.

«В первой половине мы очень хорошо играли дома, но плохо получилось на выезде. В целом, хорошо провели первую половину чемпионата», - приводит слова Кутателадзе «Матч ТВ».

Напомним, что команда Сергея Юрана в настоящий момент располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. 

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