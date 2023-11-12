Билялетдинов: «В матче «Спартак» — «Ростов» точно нет фаворита»

Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Ростов».

По мнению эксперта, шансы команд на победу в предстоящей встрече равны. Как считает Билялетдинов, соперники покажут вязкий футбол с небольшим количеством забитых мячей.

«Уверен, что фаворита в этом матче нет точно, шансы на победу примерно равны. «Спартак» сейчас очень непредсказуем. «Ростов» умеет здорово обезоруживать соперников», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 12 ноября, на домашней арене «красно-белых». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.