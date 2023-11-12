​Контракт Тюкавина с «Динамо» продлился сам – прямо по ходу матча

Контракт нападающего «Динамо» Константина Тюкавина автоматически продлился ещё на один год – до конца сезона 2024/2025. Это произошло прямо по ходу воскресного матча Премьер-лиги против «Оренбурга», о чём рассказывает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

Дело в том, что в трудовом соглашении Тюкавина была прописана опция продления в случае проведения 1200 минут на поле в нынешнем сезоне. В первом тайме матча против «Оренбурга» 21-летний динамовец покорил эту отметку.

Следить за развитием событий в матче между «Динамо» и «Оренбургом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.