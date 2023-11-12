​Раскрыта зарплата Карраскаля в «Динамо»

В летнее трансферное окно атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль сменил один московский клуб на другой – ЦСКА на «Динамо». Согласно информации Metaratings, в стане «бело-голубых» колумбиец зарабатывает 1,75 миллиона евро в год. В ЦСКА зарплата Карраскаля составляла 1,1 миллиона евро, то есть финансовые условия для игрока после перехода стали лучше.

За «Динамо» Хорхе Карраскаль провёл 10 матчей. В них колумбиец отметился одной результативной передачей на партнёра.

В воскресенье «Динамо» проводит домашний матч чемпионата России против «Оренбурга». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.