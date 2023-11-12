Гранат: «Зенит» и «Краснодар» показали игру европейского уровня

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о матче 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром». Напомним, встреча лидеров РПЛ завершилась со счетом 1:1.

«Зенит» был ближе к победе, но мне очень понравился «Краснодар». Мы давно не видели такого качественного футбола в исполнении двух команд», — приводит слова Граната «Чемпионат».

По мнению эксперта, на поле встречались равные соперники, которые показали игру европейского уровня.

Ничья с «Зенитом» позволила «Краснодару» завершить первый круг РПЛ на вершине таблицы, набрав 32 очка. «Сине-бело-голубые» с 30 баллами остались на второй позиции.