Игнашевич: «Недовольны, конечно, что не победили, победы нам нужны, как воздух»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Первое очко на выезде. Насколько довольны тем, что 0:0 сегодня? Могли выигрывать.

- Мы недовольны, конечно, что не победили. Победы нам нужны, как воздух. Но доволен игрой команды, тем, что мы надежно сыграли в обороне, несмотря на тяжелые погодные условия, знали, что соперник с характером, домашняя команда. Довольны тем, что ребята справились, в первую очередь с силовой борьбой. По такой игре хотелось бы отметить не только наших ребят, но и судейство. Матч был сложным, много единоборств. И Сергей Чебан сегодня хорошо отработал.

- То, что сразу с первых минут «Балтика» захватила преимущество, это ваш план, или, как в перерыве сказал Александр Осипов, игрок вашей команды, это и упущение «Пари НН» тоже?

- Соперник действует в два нападающих, у нас три центральных защитника, поэтому естественно, мы должны были правильно начинать атаки и больше держать мяч. Может быть, мы чуть качественнее делали. Хотелось бы не только держать мяч, но и завершать предголевые и голевые ситуации, которые у нас были. Мы хорошо доводили моментами до штрафной соперника, но дальше не хватало либо голевой передачи, либо исполнения.

- Лучший игрок - Кузьмин. Вы его снова меняете в первой половине второго тайма. Почему так происходит? Когда он сможет уже весь матч провести?

- Лучших игроков не меняют.

- Вы недовольны его действиями?

- У него была желтая сегодня, тяжелое поле, игрок на желтой в такой позиции, где много силовой борьбы, где много переходов, поэтому мы должны были усиливать эту позицию.

- Его физически хватает на большее количество игрового времени?

- Посмотрим, что будет дальше. На сегодняшний день ситуация такая.