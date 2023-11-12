Юран: «Всегда хочется большего, но всё же удовлетворительный результат»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Насколько довольны результатом сегодняшней игры? Вроде бы не проиграли дома, но с другой стороны прервалась победная серия.

- Скажем так, непростая игра была, плюс погодные условия. Команда такая неудобная, силовая. Нам самое главное нельзя было проиграть в единоборствах, то, что мы сделали. Парней поблагодарил сейчас за самоотдачу, желание. Могли найти моменты, могли и в концовке вырвать победу. Но скажем так, что понятно, что всегда хочется большего. Но все же удовлетворительный результат.

- С первых минут «Балтика» очень серьезно так захватила преимущество. Почему так произошло? Это план «Пари НН», или калининградцы были сильнее в эти минуты?

- Вы на футболе были? Мне кажется, не были. Какую, вот, инициативу они захватили?

- Моменты создавали.

- Какие моменты?!

- Удар Гассама, удар Мусаева.

- Куда удар?

- Гассама в створ пробил, Мусаев - выше.

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- Ну хватит чудить-то. «Захватил»…

- Кто был ближе к победе сегодня? Потому что в концовке два момента были у «Пари НН».

- Кто ближе, кто дальше. Боевая игра была.

- Всё по делу?

- Всё по делу.