Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о своём состоянии.

Напомним, что форвард не попал в заявку на заключительный матч первого круга Российской премьер-лиги против «Оренбурга» из-за травмы бедра.

«Как здоровье? Всё хорошо, спасибо», - приводит слова Смолова «Чемпионат».

В текущем сезоне 33-летний футболист принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что контракт Смолова с «бело-голубыми» рассчитан до конца нынешнего сезона, однако есть опция пролонгации ещё на один сезон.