Деограсия: «Хочу, чтобы мы играли против лучших, чтобы когда мы победим, у соперника не было отговорок»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Пять официальных матчей без побед. Как это влияет на настроение внутри команды?

- Последние два матча у нас были ничейными, хот наша команда заслуживала большего. Мы играли очень хорошо и сегодня постараемся победить.

- Вы с Марцелом Личкой в прекрасных отношениях. И в Беларуси вместе работали, и в «Оренбурге». Сейчас побеседовали перед игрой. Если не секрет, о чем? Как приятельские отношения мешают, может быть, в личных противостояниях?

- Мы профессионалы. Мы друзья, но мы друзья за пределами поля. А сейчас каждый будет стараться выиграть сегодня.

- То есть отсутствие Смолова в составе «Динамо» - не ваша просьба?

- Нет, я хочу, чтобы мы играли против лучших, чтобы когда мы победим, у соперника не было отговорок.