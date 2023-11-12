​Кобелев: «Если бы Мостовой забил «Краснодару», это был бы шедевр»

Известный тренер Андрей Кобелев оценил момент в концовке матча «Зенит» - «Краснодар» (1:1), когда забивать мог Андрей Мостовой.

«Если бы Мостовой забил, это был бы игровой шедевр – как он в штрафной и на скорости обыграл двух защитников! Что касается обсуждения того, кто был ближе к победе... Футбол не терпит сослагательного наклонения», - цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

После первого круга лидером чемпионата России является «Краснодар». В 15 матчах команда Владимира Ивича отпраздновала девять побед при пяти ничьих и одном поражении. «Зенит» отстаёт от «быков» на два зачётных балла.

Отметим, что до зимнего межсезонья в Российской премьер-лиге пройдут ещё три тура.