Личка: «Очень рад, что сейчас команда останется вместе, потому что для нас всегда сборная - это минус 8-9 игроков»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- В сборную России на ноябрьские сборы никого не пригласили. Для вас как тренера это грустно или, наоборот, облегчение, что ваши никуда не поедут?

- Так это всегда выбор тренера. Я знаю, что Фомин должен ехать в сборную, но у него, к сожалению, еще на 100% не здоров голеностоп. А так врачи между собой поговорили и попросили его оставить. Хорошо или не хорошо, сейчас не скажу. Я очень рад, что сейчас команда останется вместе, потому что для нас всегда сборная - это минус 8-9 игроков в команде. Я рад, что Фомин останется тоже дорабатывать свой голеностоп.

- Дружба с Деограсией способна помешать вам в матчах друг против друга теперь?

- Помешать? Я думаю, он достаточно знает меня как тренера, потому что он следил за нами, за первой командой. Я думаю, он достаточно умный как тренер. Он это показывает. Понятно, что он прибыл в команду в сложной ситуации, всегда будем искать какие-то сюрпризы друг для друга. Наконец все зависит от игроков, которые на поле, которые решают эти ситуации.