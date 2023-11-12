Калешин: «Зная амбиции «Зенита», в случае ухода Вендела придёт футболист не ниже классом»

Бывший игрок «Краснодара» Виталий Калешин высказался о возможном уходе из «Зенита» полузащитника Вендела.

Калешин назвал бразильца очень важным игроком для петербургской команды, отметив при этом, что в случае его ухода «Зенит» сможет найти достойную замену.

«Вендел — это системный игрок, который очень много делает, он лидер. Если Вендел уйдёт, кто-то придёт — это 100%. Зная «Зенит», амбиции руководства клуба и спонсора, однозначно придёт футболист не ниже классом», — приводит слова Калешина Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний Вендел провёл за «Зенит» 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. На данный момент петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 15 турах 30 очков.