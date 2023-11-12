Личка: «Мы сами виноваты, что у нас столько ничьих»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Если бы меня перед сезоном спросили, у какой команды к середине сезона будет наибольшее количество ничейных результатов, я бы никогда не сказал, что у Лички. Вас удивляет такое количество ничейных результатов?

- Да, честно скажу, я этими ничьими недоволен, потому что семь матчей ничейных, и в четырех встречах мы вели. Что будем говорить? Неделю назад в Сочи было 1:3, я думал, что такая команда, как мы, «Динамо», должна доводить такие матчи до победы. Это значит, что мы сами виноваты, что у нас столько ничьих, потому что сегодня мы могли находиться на четыре очка выше.

- Фёдор Смолов вне состава. Пару часов назад появилась новость о его повреждении. Что за повреждение? Насколько серьезное?

- Он в Сочи на 70-й минуте попросил замену, потому что начал чувствовать проблемы с растяжением мышцы бедра. Эту неделю он больше занимался реабилитацией. Поэтому на эту позицию у нас будет выходить другой игрок.

- Бессмертный давно не играл в чемпионате, сегодня в стартовом составе. Почему выбор сегодня пал в его сторону?

- Эли Даса поехал в сборную. Сегодня у них игра Израиль - Косово. Были две возможности, Паршивлюк Сергей и Бессмертный. Паршивлюк сыграл две игры подряд с Нижним Новгородом и «Сочи», где, надо сказать, в игре с «Сочи» он сыграл как центральный защитник и хорошо помог команде. Но на фланге Бессмертный добавит больше энергии вперед, поэтому сначала будет играть молодой Бессмертный, который показывает, думаю, достойную игру, всегда, когда выходит на поле. Поэтому для него сегодня хороший шанс, потому что против него будет играть Джимми Марин. Я его хорошо помню. С Джимми ему будет тяжело, сложно.