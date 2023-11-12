Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Балтика» не забивает во втором тайме в седьмом матче кряду

12 Ноября 2023 • 16:17 Комментировать
Пари НН
0:0
Балтика

Калининградская «Балтика» в 15-м туре Российской премьер-лиги сыграла вничью с «Пари НН» в гостях – 0:0. Любопытно, что калининградцы уже седьмой матч подряд в рамках Премьер-лиги не могу забить во втором тайме. Как отмечает «Цифроскоп», это повторение клубного антирекорда в чемпионатах России.

В последний раз на данный момент балтийцы забивали во втором тайме в середине сентября, 16 числа месяца в домашней игре против «Ростова». Завершилась она со счётом 2:2, оба своих гола балтийцы забили в конце второй половины игры. Их авторами стали Анхело Энрикес и Кристиян Бистрович.

«Пари НН» не выиграл дома в РПЛ впервые с июля

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика

Новости по матчу

Сегодня, 12 Ноября
16:43
Игнашевич: «Недовольны, конечно, что не победили, победы нам нужны, как воздух»
16:36
Юран: «Всегда хочется большего, но всё же удовлетворительный результат»
16:09
Кузьмин: «Любое очко важно для нас, тем более первое выездное, но хотелось большего»
16:08
​«Пари НН» не пропускал в 8 из 11 последних домашних матчей РПЛ
16:01
«Балтика» впервые в текущем сезоне РПЛ не проиграла на выезде
15:57
​Прервалась победная домашняя серия «Пари НН» в РПЛ – она составила 6 матчей
15:53
«Балтика» в гостях не нулевая: «Пари НН» не выиграл дома в РПЛ впервые с июля
14:02
Юран: «Всегда это приятно, когда у тебя практически нет травмированных»
13:54
Игнашевич: «Я вообще не слышал таких разговоров о будущем руководства и тренерского штаба»
13:30
«Пари НН» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
02:02
Пари НН - Балтика: где смотреть прямую трансляцию онлайн
11 Ноября
19:01
Радимов поделился ожиданиями от матча «Пари НН» - «Балтика»
17:52
Пари НН — Балтика: прогноз и ставка на точный счёт матча РПЛ — 12 ноября 2023
14:10
Булыкин назвал Юрана открытием сезона в РПЛ
10 Ноября
20:37
​Пари НН – Балтика: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 12 ноября 2023
09 Ноября
13:25
Пономарёв: «Ростов» может «сгореть» в матче со «Спартаком», а «Зенит» выиграет у «Краснодара»
12:01
Борис Игнатьев: «Поражение «Зенита» от «Краснодара» меня не удивит»
08 Ноября
00:31
Три игрока «Пари НН» восстановились после травм
07 Ноября
20:24
Волженкин рассказал, верит ли «Балтика» в Игнашевича
13:13
Боселли: «Мне очень нравится российская лига, здесь высокий уровень»
11:44
​Пари НН - Балтика: актуальный прогноз и ставка на матч 12 ноября 2023 года Премьер-лиги России
06 Ноября
18:39
Яровинский может стать спортивным директором клуба РПЛ
15:02
Защитник «Пари НН» Стаматов пропустит около месяца из-за травмы
10:23
Игрок «Пари НН» Боселли: «В матче с ЦСКА нам просто не повезло»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Балтика Балтика
0
0
2.41 3.25 3.25
Видео
38 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
0
0
1.61 4.40 5.60
Видео
12.11.23 в 19:00
Сочи Сочи
Рубин Рубин
2.21 3.35 3.60
Видео
12.11.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.75 4.00 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
17:03 · Россия. Премьер-лига
​Контракт Тюкавина с «Динамо» продлился сам – прямо по ходу матча
16:58 · Россия. Премьер-лига
​Раскрыта зарплата Карраскаля в «Динамо»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Считаю «Зенит» фаворитом в борьбе с «Краснодаром» за чемпионство»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Зенит» и «Краснодар» показали игру европейского уровня
16:43 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Недовольны, конечно, что не победили, победы нам нужны, как воздух»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов — о результатах: «Вроде хорошо работаем, выходим на игру — ничего не получается»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Всегда хочется большего, но всё же удовлетворительный результат»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Смолов рассказал о своём состоянии
16:29 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Хочу, чтобы мы играли против лучших, чтобы когда мы победим, у соперника не было отговорок»
16:28 · Россия. Премьер-лига
​Кобелев: «Если бы Мостовой забил «Краснодару», это был бы шедевр»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Очень рад, что сейчас команда останется вместе, потому что для нас всегда сборная - это минус 8-9 игроков»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Калешин: «Зная амбиции «Зенита», в случае ухода Вендела придёт футболист не ниже классом» 1
16:19 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Мы сами виноваты, что у нас столько ничьих»
16:17 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» не забивает во втором тайме в седьмом матче кряду
16:15 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков считает, что «Зенит» может догнать «Краснодар» до зимы 1
Все новости
Рекомендуем