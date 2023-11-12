«Балтика» не забивает во втором тайме в седьмом матче кряду

Калининградская «Балтика» в 15-м туре Российской премьер-лиги сыграла вничью с «Пари НН» в гостях – 0:0. Любопытно, что калининградцы уже седьмой матч подряд в рамках Премьер-лиги не могу забить во втором тайме. Как отмечает «Цифроскоп», это повторение клубного антирекорда в чемпионатах России.

В последний раз на данный момент балтийцы забивали во втором тайме в середине сентября, 16 числа месяца в домашней игре против «Ростова». Завершилась она со счётом 2:2, оба своих гола балтийцы забили в конце второй половины игры. Их авторами стали Анхело Энрикес и Кристиян Бистрович.

«Пари НН» не выиграл дома в РПЛ впервые с июля