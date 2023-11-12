Александр Горшков считает, что «Зенит» может догнать «Краснодар» до зимы

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков отреагировал на слова защитника «сине-бело-голубых» Нуралы Алипа, который заявил, что команда догонит «Краснодар» до зимней паузы.

«Возможно ли это? Наверное, да. Все зависит от календаря, у кого какие матчи впереди», — заявил эксперт порталу «РБ Спорт».

По итогам 15 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 30 очков. У лидирующего «Краснодара» в активе 32 зачетных балла.

Напомним, 11 ноября «Зенит» и «Краснодар» провели очный поединок в рамках РПЛ, который завершился со счетом 1:1.