Футбольный эксперт Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Ростовом».

«Ростов» подходит к этой игре в более оптимальном состоянии. Команда нащупала свою игру, а Карпин всегда хорошо играет против «Спартака». Дело не в реваншистских настроениях, он просто умеет подбирать ключи. Я бы не сказал, что неудачи «Ростова» на старте чемпионата - это кризис. Команда несколько раз вела в счёте, а потом пропускала. Дело в психологи и в фарте. Просто у команды была серая полоса. «Спартак» со своим составом должен быть после 15 туров как минимум в тройке, а то и выше», - сказал Орещук.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» стартует в 19:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.