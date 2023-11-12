Тормена готов сделать татуировку, если «Краснодар» станет чемпионом России

Защитник «Краснодара» Витор Тормена заявил, что готов сделать татуировку, если «быки» в этом сезоне станут победителями Российской премьер-лиги.

«До вашего вопроса не думал об этом. Но хорошая идея! Если станем чемпионами, что-нибудь набью», - приводит слова Тормены Sport24.

Напомним, что вчера, 11 ноября, подопечные Владимира Ивича на выезде сыграли вничью против питерского «Зенита» со счётом 1:1 и сохранили первую строчку в турнирной таблице по итогам первого круга, опережая команду с берегов Невы на два балла.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет против «Урала».